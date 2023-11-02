Фэшн-ритейлер Henderson привлёк 3,8 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже

В ходе первичного публичного размещения (IPO) акций на Московской бирже сеть магазинов мужской одежды Henderson привлекла 3,8 млрд руб. Цена IPO составила 675 руб. за акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона, говорится в сообщении компании.

Совокупный спрос превысил предложение «в несколько раз» по верхней границе диапазона. В ходе IPO компания привлекла более 40 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала, отметили в Henderson.

«Общий размер IPO составил 3,8 млрд руб. с учётом размера стабилизационного пакета, а доля акций компании в свободном обращении (free-float) — 13,9% от увеличенного акционерного капитала компании», — сообщается в релизе компании.

Henderson привлекла 3 млрд руб. за счёт дополнительной эмиссии 4,4 млн акций. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 27,3 млрд руб.

В рамках IPO «для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации аллокации» акционер-основатель продал 444 тыс. принадлежащих ему акций на сумму 300 млн руб. Также он предоставил акции на сумму 495 млн руб., увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO.

Как отмечается в релизе, 3,8 млн существующих акций переданы группе сотрудников в рамках долгосрочной программы мотивации, что составляет примерно 10% от капитала компании. При этом сотрудники приняли на себя обязательства, связанные с запретом на продажу акций в течение 365 дней после IPO.

Henderson намерена направить привлечённые в ходе IPO средства на финансирование стратегии дальнейшего роста группы, включая «переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых», а также строительство нового распределительного центра.