Havas купила диджитал-агентство Search Laboratory

Французская холдинговая компания Havas Group приобрела диджитал-агентство и партнёра Google Search Laboratory. Оно будет интегрировано в Havas Media Group и присоединится к другим её активам: Havas Media, Havas Entertainment и Havas Market. Об этом сообщает Сampaign.

Исполнительный директор Search Laboratory Крис Эттьюэлл и исполнительный председатель Ян Харрис продолжат руководить командой, отмечает издание.

Search Laboratory было основано в 2005 году. Оно специализируется на цифровом маркетинге и SEO. Штат компании насчитывает 150 человек. Агентство является партнёром маркетинговой платформы Google — обеспечивает внедрение, обучение и сервисную поддержку инструментов компании Analytics 360, Search Ads 360, Display & Video 360 и Optimize 360.

По словам председателя и главного исполнительный директор Havas Group Янника Боллоре, интеграция агентства в Havas Media Group являются частью «плана глобальной трансформации, направленного на предоставление большего количества мультимедийных услуг на основе данных как для локальных, так и для глобальных клиентов».

Патрик Аффлек, исполнительный директор Havas Media Group: Search Laboratory является лидером рынка в области цифрового и перформанс-маркетинга, основанного на данных, и по мере того, как отрасль готовится к новому будущему без cookies, услуги по обработке данных и аналитике позволят нам привлекать новых клиентов и эффективнее работать с собственными данными.

В конце марта Havas объявила о поглощении Front Networks, независимого китайского креативного агентства, которое специализируется на цифровом и социальном контенте. Компания стремится расширить своё присутствие в Китае, и для этого интегрирует Front в существующую сеть агентств холдинга в стране.