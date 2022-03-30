Havas купила китайское креативное агентство Front Networks

Французская холдинговая компания Havas объявила о поглощении Front Networks, независимого китайского креативного агентства, которое специализируется на цифровом и социальном контенте. Штат компании насчитывает более 200 сотрудников, пишет The Drum.
Havas стремится расширить своё присутствие в Китае, и для этого интегрирует Front в существующую сеть агентств холдинга в стране. С помощью такой сделки Havas рассчитывает привлечь крупных клиентов, включая BMW, Rolls-Royce, Vivo, Microsoft, Columbia, Casarte, Bank of China и Nestlé.
По словам Янника Боллоре, председателя и главного исполнительного директора Havas Group, китайский рынок остаётся стратегическим направлением для компании. «Китай развивается и диверсифицируется быстрыми темпами, предоставляя нам множество возможностей для роста», — добавил он.
Havas также надеется, что приобретение укрепит её возможности в маркетинге метавселенной. Ранее Front сотрудничало с клиентами в проектах цифровой трансформации и цифрового повествования. Агентство Front, основанное в 2004 году, имеет офисы в Пекине и Шанхае.
Карл Ву, председатель и главный исполнительный директор Havas Group Greater China:
За 20 лет с момента своего основания Front Networks доказала свою силу, гибкость и адаптируемость во время появления и развития цифровых технологий в Китае. В условиях появления метавселенной привлечение Front Networks является важным стратегическим шагом для дальнейшего обогащения наших цифровых решений для наших клиентов в Китае.
Феликс Тенг, генеральный директор и основатель Front Networks:
Мы гордимся тем, что были признаны Havas, лидером отрасли в области интеграции и предпринимательства. Благодаря ресурсам и инструментам группы мы сможем расширить свой кругозор, расширить наши решения и увеличить глубину наших услуг. Его философия очень интересна, и мы с нетерпением ждем совместной работы.