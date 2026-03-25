Harley-Davidson запустил масштабную реструктуризацию

Harley-Davidson объявил о глобальных сокращениях персонала после снижения годовой прибыли на 26% по итогам 2025 года. Решение связано с ослаблением спроса и усилением давления на операционные показатели бренда, включая снижение уровня потребительского доверия.

Генеральный директор Арти Старрс инициировал пересмотр затрат, реструктуризацию бизнес-процессов и возвращение части сотрудников в штаб-квартиру в Милуоки. По его словам, это должно повысить эффективность и ускорить принятие управленческих решений.

Часть сотрудников уже получила уведомления о сокращениях, которые затрагивают глобальную команду компании. При этом точное количество позиций не раскрывается.

По итогам года Harley-Davidson зафиксировала прибыль на уровне $339 млн — примерно на четверть ниже показателей предыдущего года. Снижение отражает общий спад спроса и усиливающееся давление на операционную модель бизнеса.

Эксперты отмечают, что на фоне экономической нестабильности и трансформации потребительского поведения компания теряет не только долю рынка, но и лояльность аудитории. Бренд подвергся критике со стороны сообщества байкеров из-за ограниченного модельного ряда и высоких цен.

Дополнительным фактором стало снятие с продаж в Европе модели Sportster из-за несоответствия экологическим стандартам, что фактически лишило компанию представительства в бюджетном сегменте, сделав ее продукцию менее доступной.

Теперь компания сосредоточится на оптимизации ассортимента продукции и укреплении взаимодействия с клиентами. Реструктуризация рассматривается как попытка вернуть устойчивость и обновить стратегию легендарного бренда.

В 2020 году Harley-Davidson сократил около 700 рабочих мест по всему миру в рамках глобальной реорганизации бизнеса на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Сокращение затронуло примерно 13% персонала.