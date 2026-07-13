GUTMANN 1529: как ОМПК, Answer42 и «Огурец» оживили историю немецкого мясного дома

Перед Останкинским мясоперерабатывающим комбинатом (ОМПК) возникла задача диверсифицировать предложение на полке и создать новый бренд, который ассоциировался бы с высоким качеством. Для этого важно было найти сильную платформу, способную стать долгосрочной основой для коммуникации. Так появился GUTMANN 1529 — новый бренд мясной продукции. Над созданием аутентичной вселенной — от нейминга и стратегии до кинематографичного ролика — работали креативное агентство Answer42 и продакшен «Огурец». О ходе и результатах работы Sostav рассказала команда проекта.

Разработка бренда была поручена агентству Answer42. Несмотря на сжатые сроки, команда прошла весь путь от поиска стратегической территории и позиционирования до создания названия, визуальной системы, легенды бренда и финализации креативного брифа.

Вместо привычных приемов мясной категории для GUTMANN 1529 создали собственную историческую вселенную. В её основу лег 1529 год — дата постройки настоящего дома гильдии мясников в немецком городе Хильдесхайм. Историческая отсылка сформировала характер бренда — уверенный, ремесленный, основательный, а также заложила его главные принципы: безупречное качество и личную ответственность мастера.

После этого проект перешел к следующему этапу: ОМПК приступил к разработке продуктовой линейки, подготовке производства и запуску бренда в продажу. К работе подключилась команда продакшна «Огурец», которая воплотила легенду GUTMANN1529 в кинематографическом рекламном ролике.

В центре сюжета — главный мастер, перед оценкой которого судорожно замирает вся гильдия. Он внимательно проверяет продукцию и решает, достойна ли она печати качества Gut.

Перед командой стояла задача выйти далеко за рамки привычного food-формата и создать полноценный экранный мир с собственной эстетикой и драматургией. На этапе креативной разработки и супервизирования важную роль сыграл опыт команды Answer42 в реализации исторических проектов по всему миру.

Владимир Беседин, режиссер: Мне хотелось, чтобы это выглядело не как обычная реклама колбасы, а как фрагмент фильма. Конечно, мы не претендовали на полную историческую достоверность, так как некоторые продуктовые задачи требовали отступления от «правды». Но при этом наша творческая группа очень внимательно подошла к проработке всех художественных решений, фактур в сете, в костюмах, в гриме. В этой истории тщательно продумана структура, функционал всех визуальных элементов, найдены интересные композиционные решения, влияющие на ощущение художественного уровня проекта и, конечно, мы были очень требовательны при проведении кастинга. С самого начала мы были на одной волне с клиентом и я очень доволен, что мы последовательно, от тритмента до финального монтажа, добивались результата, который в итоге понравился всем.

Практическим эффектам, декорациям и фактуре кадра команда продакшна уделила действительно повышенное внимание. Большая часть атмосферы создавалась непосредственно на съемочной площадке: живой огонь, дым, натуральные материалы, сложный свет и детализированные костюмы позволили добиться ощущения настоящего исторического мира. Что примечательно — все интерьеры были реальными и сняты без использования AI-технологий.

Новая кампания GUTMANN 1529 стала еще одним большим проектом для продакшна «Огурец» в категории food. За последние годы команда сняла много заметных рекламных роликов для ведущих российских брендов и продолжает экспериментировать с визуальными подходами к съемке продуктов — на этот раз объединив гастрономическую эстетику с историческим сеттингом.

Никита Сендеров, генеральный продюсер «Огурец»: Для нас всегда интересно выйти за пределы привычного рекламного жанра. Для GUTMANN 1529 мы хотели создать не просто красивую рекламу продукта, а полноценную легенду бренда — с характером, атмосферой и настоящей историей. На мой взгляд, именно такие проекты двигают всю категорию вперед.

Александр Кононов, креативный директор Answer42: Для нас такие проекты особенно ценны, потому что демонстрируют доверие клиента ко всем нашим компетенциям: от полноценного создания бренда по всем правилам до креативного воплощения и супервизирования коммуникации. Также хочется отметить высочайшее качество диалога с командой маркетинга ОМПК, именно это позволило нам в крепкой связке осуществить проект в рекордные сроки.

Андрей Ажимов, директор по маркетингу ОМПК: Мы увидели сразу две важные предпосылки для запуска бренда: высокий интерес покупателей к качественным мясным продуктам широкого ассортимента и устойчивое доверие к немецким стандартам качества. Предварительное тестирование подтвердило, что эта территория находит сильный отклик у потребителей, и мы приняли решение развивать ее в бренде GUTMANN 1529. Хочу поблагодарить команды Answer42 и «Огурца». Благодаря их вовлеченности и готовности быстро принимать решения нам удалось вывести новый бренд на рынок меньше чем за полгода.

Команда проекта:

ОМПК (клиент)

Answer42 (креативное агентство)

Креативный директор: Александр Кононов

Директор по стратегии: Олеся Старжинская

Арт-директор: Владимир Шипилов

Креатор: Никита Белоусов

Аккаунт-менеджер: Елена Сапельникова

Продюсер: Маруся Кармен

«Огурец» (продакшен)

Исполнительный продюсер: Никита Сендеров

Линейный продюсер: Полина Фотеенкова

Режиссер: Владимир Беседин

Оператор: Евгений Млюков

Второй режиссер: Анастасия Бармина

Художник-постановщик: Ангелина Терехова

Художник по костюмам: Светлана Грибанова

Художник по гриму: Ульяна Резник

Фуд-стилист: Диана Нагорная

SFX: Александр Грицков

PM: Дмитрий Чернышук

Монтаж: Кирилл Пискарёв

CG: Тим Сергеев

Цвет: Александр Золотарёв

Саунд-дизайн: Дмитрий Васильев

Композитор: Роман Селиверстов