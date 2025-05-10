Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency
Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.05.2025 в 10:35

GTA VI получила официальный сайт и дату выхода

Rockstar Games раскрыла ключевые детали самой ожидаемой игры десятилетия

У Grand Theft Auto VI, одной из самых ожидаемых видеоигр последних лет, появился официальный сайт. Разработчик — студия Rockstar Games — представил первые скриншоты, информацию о персонажах и подтвердил дату релиза: игра выйдет 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

На новом сайте Rockstar пользователи могут найти синопсис сюжета, следить за обновлениями и подписаться на рассылку. Известно, что события развернутся в вымышленном штате Леонида, вдохновленном Флоридой, а главным местом действия станет Вайс-Сити — неоновая версия Майами, хорошо знакомая фанатам франшизы.

В центре повествования — герои Джейсон и Люсия, пара, оказавшаяся втянутой в криминальный мир. История обещает сочетание гангстерской драмы с социальными комментариями в духе прежних частей GTA.

Первый трейлер, вышедший в декабре 2023 года, уже набрал свыше 190 млн просмотров на YouTube. Официальный сайт доступен по адресу: rockstargames.com/VI. Возможность добавить игру в список желаемого уже открыта в PlayStation Store.

По оценкам аналитиков, запуск GTA VI может стать крупнейшим медийным событием в истории видеоигр — бюджет проекта, по неофициальным данным, превышает $1 млрд.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.