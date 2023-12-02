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18+
02.12.2023 в 13:42

Группа Russ взяла контроль над активами ведущего оператора Тюмени «Лайф+»

По результатам сделки доля общего инвентаря Группы в городе составит порядка 40% рынка наружной рекламы

Под управление Russ с 1 декабря 2023 года переходят 100% инвентаря, принадлежащего «Лайф+». По результатам сделки доля общего инвентаря Группы компаний Russ в Тюмени составит порядка 40% рынка наружной рекламы.

«Лайф+» имеет около 1000 рекламных поверхностей разных форматов в Тюмени. В первом полугодии 2024 года Russ планирует установить порядка 20 новых цифровых билбордов 6×3, что сделает адресную программу оператора самой эффективной в городе.

Виталий Красноштанов, собственник «Лайф+»:

Передача контроля над активами «Лайф+» крупному федеральному оператору выводит наш локальный рынок на новый уровень развития и дает существенные преимущества рекламодателям. Успешный опыт взаимодействия с Группой Russ показал эффективность сотрудничества, направленного на динамичное развитие индустрии наружной рекламы в Тюмени.

Роберт Мирзоян, исполнительный директор Группы Russ:

Группа Russ плодотворно работает в регионах. Особое внимание мы уделяем развитию сети цифровых форматов во всех городах присутствия. Мы активно работаем с индустриальным измерителем Admetrix, повышая прозрачность отраслевых измерений и популяризируя единые стандарты восприятия наружной рекламы по всей стране.

Тюмень является крупным промышленным, транспортным узлом, культурным, научным и образовательным центром. Это динамично развивающийся город. Численность населениягорода регулярно возрастает за счет внутрирегиональной миграции и притока жителей из других регионов страны. На данный момент Тюмень является 18-м по численности населения городом в России. В Тюмени развит деловой туризм, регулярно проводятся выставки и семинары, в городе много красивой исторической архитектуры и памятников, что привлекает многих туристов.

Лайф Russ
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