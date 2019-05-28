Государственная дума захотела подкорректировать работу светской хроники

Депутат Государственной Думы, коммунист Юрий Синельщиков, который является заместителем председателя Комитета по госстроительству и законодательству, предложил проект закона, который запретит прессе и блогерам писать о частной жизни звезд, если они не давали на это согласие, сообщает «Парламентская газета».

Синельщиков предложил исключить из статей 152.1 и 152.2 Гражданского кодекса РФ понятия «публичный интерес» и «общедоступность», раз уж они относятся к частной жизни гражданина. Депутат увидел несправедливость в том/, что медиаперсоны не могут оградиться от интереса журналистов и публики.

Юрий Синельщиков, депутат Госдумы: Статья 152.2, в частности, допускает распространение информации о лице в «иных публичных интересах» или в случаях, когда она «ранее стала общедоступной». То же самое относится и к статье 152.1, позволяющей использовать изображение гражданина без его согласия в иных публичных интересах.

Депутат считает, что журналисты злоупотребляют правом распространения информации, представляя общественности сведения о личной жизни знаменитостей.