Общественная палата предложила запретить госкомпаниям рекламу в Google, Facebook и Twitter

Государственным органам и компаниям могут запретить сделки с корпорациями Google, Facebook и Twitter, а также использовать аккаунты в зарубежных социальных сетях, сообщает ТАСС. Пакет предложений подготовила комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Запрет распространяется на размещение рекламы, закупку товаров и услуг. «Эти запреты могут быть приостановлены, когда корпорации начнут выполнять российские законы, пока мы этого не видим», — сказал первый зампред комиссии ОП Александр Малькевич.

Также он предложил запретить прямые платежи в адрес этих иностранных компаний. «У каждой платформы интернет и IT-компании, работающей на российском рынке, должно быть свое представительство или филиал, зарегистрированный в России с российским гражданином во главе, чтобы они платили здесь налоги, работали в российском правовом поле и получали эти денежные переводы», — отметил Малькевич.

Ранее зарубежным IT-гигантам пригрозили отключить трафик за несоблюдение российских законов, в частности, закона о хранении персональных данных россиян. С инициативой выступила Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики.