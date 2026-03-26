Госкомиссия поддержала полный запрет вейпов

Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу о полном запрете в России электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них. Следующим шагом станет разработка соответствующего законопроекта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Изначально обсуждение должно было касаться лишь усиления контроля за рынком электронных систем доставки никотина, особенно в розничной торговле. Однако в ходе заседания участники пришли к более радикальному решению — полностью запретить продажу такой продукции. При этом перечень устройств, подпадающих под ограничения, еще предстоит уточнить, а также определить, какое ведомство займется подготовкой законопроекта.

Идея запрета вейпов обсуждается в России уже несколько лет. Соответствующие инициативы выдвигались депутатами, но до рассмотрения в парламенте так и не дошли. В 2025 году позицию в поддержку ограничений высказал президент, а также правительство. Параллельно рассматриваются и другие меры регулирования рынка никотинсодержащей продукции.

Медицинские эксперты предупреждают о серьезных рисках для здоровья, связанных с использованием электронных сигарет. Среди возможных последствий — заболевания легких, включая воспалительные процессы и дыхательную недостаточность, а также повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений, особенно при чрезмерном потреблении.

В то же время представители отрасли считают, что полный запрет может привести к росту нелегального рынка. По их оценкам, значительная часть продукции уже сейчас находится в «серой зоне», а жесткие ограничения могут лишь усилить этот тренд. Кроме того, под угрозой окажется легальная розница, для которой продажи вейпов являются важным источником дохода.

Ранее Минфин предложил предоставить регионам право вводить полный запрет на продажу вейпов. С 1 марта 2026 года такое ограничение уже начало действовать в Пермском крае.