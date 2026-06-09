Госдума разрешила регионам запрещать продажу вейпов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о лицензировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Ко второму чтению в документ была включена норма, наделяющая регионы правом самостоятельно запрещать продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН), или вейпов. Об этом сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин на своем канале в «Максе».

Согласно принятой поправке, субъекты РФ смогут вводить такие ограничения с 1 марта 2027 года. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что мера реализуется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Вячеслав Володин заявил, что в ходе рассмотрения инициативы на депутатов оказывалось давление со стороны противников законопроекта. По его словам, предпринимались попытки добиться переноса рассмотрения документа, однако парламент сохранил свою позицию. При этом он подчеркнул, что речь идет не о запретительных мерах, а о решении, направленном на защиту интересов граждан.

Против передачи регионам таких полномочий ранее выступила общественная организация «Опора России». В обращении к президенту представители объединения указали, что возможность введения различных правил в субъектах РФ может осложнить работу малого и среднего бизнеса, а также способствовать росту теневого рынка никотинсодержащей продукции.