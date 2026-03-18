В Госдуме предложили запретить «пожизненные» рекламные акции

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила ужесточить требования к содержанию рекламных акций и программ лояльности. Речь идет об ограничении использования формулировок с неопределенными сроками, а также условий, побуждающих к «необратимым действиям», например, нанесению татуировок или хирургическим операциям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее обращение депутат направила в Роспотребнадзор на имя главы ведомства Анны Поповой. В документе предлагается рассмотреть возможность нормативного ограничения или запрета заявлений о «пожизненных» и иных сверхдлительных обязательствах без юридических гарантий их исполнения.

Поводом для инициативы стала судебная практика, в частности, дело против сети Domino’s. Ранее Мещанский районный суд Москвы отклонил иск москвича, требовавшего бесплатную пиццу в течение 100 лет за выполненное условие промоакции. В 2018 году молодой человек сделал татуировку с логотипом компании в рамках кампании «Доминос навсегда» и получал промокоды на пиццу до конца 2022 года.

По мнению Лантратовой, отсутствие прямого запрета на подобные практики создает риски для потребителей, особенно для молодежи. Это может создавать предпосылки для эксплуатации экономической уязвимости граждан и распространению агрессивного маркетинга. Особую обеспокоенность у депутата вызывают акции, предполагающие совершение потенциально вредных или необратимых действий, включая изменение внешности или участие в «унизительных» активностях.