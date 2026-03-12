Мещанский суд отклонил иск к Domino's о бесплатной пицце на 100 лет за татуировку

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск Дмитрия Мезенцева к сети пиццерий Domino's, в котором мужчина требовал предоставлять ему бесплатную пиццу на протяжении 100 лет. Ранее москвич сделал татуировку с логотипом компании в рамках рекламной акции «Доминос навсегда», проходившей в 2018 году, после чего получал промокоды на пиццу до конца 2022 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Истец утверждал, что после прекращения действия промокодов компания не ответила на его обращения и досудебную претензию. Он требовал признать за ним право на 100 бесплатных пицц ежегодно до 2118 года и компенсировать моральный вред.

Суд отказал в удовлетворении иска, отметив, что организатор акции имеет право изменять условия или прекращать ее проведение. При этом закон о защите прав потребителей на рекламные акции не распространяется. Попытка Мезенцева обжаловать решение в апелляции также завершилась отказом.



Напомним, в 2023 году рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский выкупили у франчайзи Domino's Pizza российский бизнес и представили новое название, фирменный стиль и логотип заведений. В России пиццерии работают под названием Dомиno Pizza и не связаны с брендом Domino's.