«Горячая штучка» выступит партнером EPICENTER Major по Dota 2

Бренд «Горячая штучка» выступит официальным партнером пятого мейджора сезона DPC 2018−2019 по Dota 2, который пройдет в Москве с 22 по 30 июня. Бренд, выпустивший на рынок легендарные «Чебупели» и «Бульмени», проведет ряд офлайн- и онлайн-активностей для любителей киберспорта и посетителей финальной стадии EPICENTER Major, а также будет представлен в трансляции квалификаций и финальной стадии турнира на официальных каналах RuHub.

Во время проведения стадии плей-офф, которая пройдет 28−30 июня на стадионе ЦСКА Арена («ВТБ Ледовый дворец»), у посетителей стенда бренда «Горячая штучка» будет возможность продегустировать продукцию, принять участие в активации от бренда, а также получить крутые тематические сувениры.

Текущее партнерство бренда «Горячая штучка» и EPICENTER продолжает начатое в прошлом году сотрудничество по популяризации бренда среди геймеров: так, в 2018 году бренд стал спонсором трансляции серии крупнейших турниров на RuHub.

Денис Мартасов, директор департамента маркетинга ABI Product: «Горячая штучка» — один из стратегических брендов ABI Product. С самого запуска бренд зарекомендовал себя как новатор, в чем-то бунтарь. В его характере — идти в ногу или даже опережать свое время, предвосхищая интересы потребителей, предлагать нестандартные и удобные в потреблении продукты. Мы уделяем большое внимание непосредственно общению с потребителями. Высокая эмоциональная вовлеченность аудитории киберспорта и ее открытость необычным новинкам — отличная возможность для коммуникации бренда «Горячая штучка». Индустрия киберспорта быстро развивается и в мире, и в России, вовлекая все большее количество участников. На данный момент в нашей стране аудитория киберспорта составляет порядка 12 млн человек и продолжает расти. В дальнейшем мы планируем расширять присутствие бренда «Горячая штучка» в киберспортивном сообществе, представляя бренд геймерам через новые промо-инструменты и активности.

Замик Рахманов, бренд-директор «Горячая штучка»: «Горячая штучка» уже не первый год активно поддерживает киберспорт. В 2018 году мы выступили спонсорами серии турниров по CS:GO и Dota 2, получили колоссальный отклик от аудитории и приняли решение не только дальше поддерживать это направление, но и усиливать интеграцию бренда «Горячая штучка» в мир киберспорта. Присутствие на EPICENTER Major будет ярким событием 2019 года для бренда. В рамках поддержки турнира мы планируем провести серию digital-активаций для аудитории с запоминающимся финалом на Арене ЦСКА в конце июня, которые, мы надеемся, позволят бренду «Горячая штучка» стать ближе к сердцам всех неравнодушных к киберспорту.

EPICENTER Major, организатором которого выступит компания Epic Esports Events (входит в структуру ESforce Holding ), станет вторым турниром серии мейджор по Dota 2 в России. В 2018 году в Москве прошел первый в истории России мейджор по Dota 2 — EPICENTER XL. Турнир стал вторым наиболее просматриваемым турниром по Dota 2 в мире за 2018 год и самым просматриваемым турниром по Dota 2 в мире среди турниров от независимых организаторов.

Epic Esports Events специализируется на проведении международных соревнований и является организатором турниров EPICENTER по Dota 2 и CS:GO в Москве и Санкт-Петербурге. Первый турнир серии по Dota 2 был признан лучшим событием в Европе в индустрии Live Entertainment на главной европейской премии EUBEA 2016, а турнир EPICENTER XL в 2019 году завоевал первое место на премии Eventex Awards в номинации Russian Event.