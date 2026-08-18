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18.08.2026 в 06:10

Google зарегистрировал в России четыре товарных знака

Заявки поданы из США

Американская Google зарегистрировала в России четыре товарных знака, включая названия и логотипы своих сервисов. Заявки на AlphaEvolve, Google Meridian, AI Edge Gallery и еще один сервис были поданы в Роспатент из США, сообщает ТАСС.

Срок действия зарегистрированных знаков — до 2035 года. Товарный знак Google Meridian зарегистрирован а том числе для онлайн-порталов с анализом бизнес-статистики и программного обеспечение для моделирования маркетингового комплекса. Для Google AI Edge Gallery регистрация распространяется на программное обеспечение для мобильных устройств, связанное с созданием решений на основе машинного обучения.

Регистрация AlphaEvolve включает предоставление во временное использование программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Еще один товарный знак Google охватывает оборудование для видеоконференций и электронную передачу голоса, звука, изображений и видео.

Ранее Роспатент зарегистрировал в России товарный знак Gemini, который Google использует для продуктов и технологий на базе искусственного интеллекта.

Google
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