Google представила ИИ-репетитора для студентов

Google представила новые инструменты для обучения в Search и Gemini. Пользователи смогут создавать интерактивные визуализации и 3D-симуляции сложных тем, а также генерировать персонализированные тренировочные тесты по математике, естественным наукам, языкам и гуманитарным дисциплинам.

В Search также появится возможность загружать учебные материалы — PDF, презентации, фотографии конспектов — и превращать их в структурированные документы с ключевыми понятиями. С помощью Google Lens студенты смогут сфотографировать задание, после чего ИИ объяснит решение, укажет на возможные ошибки и даст подсказки.

В Gemini Google добавила инструменты для подготовки учебных тетрадей, карточек и пробных тестов. Кроме того, пользователи смогут запускать многоэтапные исследования в фоновом режиме, а после завершения обсуждать результаты с Gemini в голосовом режиме.

Обновление усиливает конкуренцию Google с OpenAI и специализированными образовательными ИИ-сервисами. Компания стремится сделать Gemini и Search не только инструментами для поиска информации, но и постоянными цифровыми помощниками студентов — от подготовки к экзаменам до разбора сложных учебных тем.

Ранее сообщалось, что OpenAI запустила ChatGPT для подростков.