Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Купер
Виктор Донюков

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.08.2026 в 07:00

Google представила ИИ-репетитора для студентов

Компания добавила в Gemini и Search интерактивные симуляции, персональные тесты и инструменты для работы с учебными материалами

Google представила новые инструменты для обучения в Search и Gemini. Пользователи смогут создавать интерактивные визуализации и 3D-симуляции сложных тем, а также генерировать персонализированные тренировочные тесты по математике, естественным наукам, языкам и гуманитарным дисциплинам.

В Search также появится возможность загружать учебные материалы — PDF, презентации, фотографии конспектов — и превращать их в структурированные документы с ключевыми понятиями. С помощью Google Lens студенты смогут сфотографировать задание, после чего ИИ объяснит решение, укажет на возможные ошибки и даст подсказки.

В Gemini Google добавила инструменты для подготовки учебных тетрадей, карточек и пробных тестов. Кроме того, пользователи смогут запускать многоэтапные исследования в фоновом режиме, а после завершения обсуждать результаты с Gemini в голосовом режиме.

Обновление усиливает конкуренцию Google с OpenAI и специализированными образовательными ИИ-сервисами. Компания стремится сделать Gemini и Search не только инструментами для поиска информации, но и постоянными цифровыми помощниками студентов — от подготовки к экзаменам до разбора сложных учебных тем.

Ранее сообщалось, что OpenAI запустила ChatGPT для подростков.

Google
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.