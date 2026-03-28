Google представил новый алгоритм TurboQuant для удешевления ИИ-разработок

Google представил новый алгоритм для искусственного интеллекта — TurboQuant. По мнению экспертов, его внедрение может существенно снизить затраты на ИИ-разработку и изменить рынок технологий, сделав их доступнее и эффективнее, пишет «Коммерсант».

Алгоритм TurboQuant позволяет нейросетям обрабатывать новые данные с меньшими затратами памяти и вычислительных ресурсов, что будет способствовать снижению стоимости работы крупных дата-центров и улучшению работы чипов.

Методология TurboQuant основана на математике 1980-х годов, но Google смогла удачно объединить два проверенных инструмента, что создает сильный пиар-эффект. Ожидается, что это решение позволит оптимизировать чипы TPU (Tensor Processing Unit) и даст Google конкурентное преимущество в сравнении с Nvidia.

После анонса нового алгоритма на рынке технологий произошли значительные колебания. Акции таких крупных игроков, как Nvidia и Samsung, потеряли в стоимости, так как появление TurboQuant может привести к удешевлению компонентов, таких как процессоры и транзисторы памяти, а также снизить потребность в дорогих чипах. Эксперты считают, что это станет важным этапом в оптимизации производственных затрат и инфраструктуры облачных провайдеров.

По подсчетам аналитиков, с учетом экономической выгоды от внедрения TurboQuant, технологии ИИ станут более доступными для множества компаний, что откроет новые возможности для их использования в самых различных отраслях.