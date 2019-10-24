Google предлагает «бумажный телефон» как альтернативу смартфонам

Компания Google приступила к разработкам мер, которые позволяют пользователям уменьшить количество времени, проведенного в смартфоне, сообщает издание TechCrunch. Как одно из средств пользователям предлагается «бумажный телефон».

Он представляет собой буклет, в котором печатается вся необходимая информация: контакты, встречи, звонки, погода. Это позволяет человеку отдыхать от собственного гаджета, не обращаясь к нему лишний раз.

Также предлагаются новые сервисы, относящиеся к платформе Digital Wellbeing Experiment, которая создана для осознанного взаимодействия с технологиями. Unlock Clock показывает количество разблокировок телефона за день на специальном счетчике. We Flip позволяет блокировать смартфон во время общения с друзьями и родственниками.

Desert Island и Morph помогают управлять приложениями. Первый сервис прячет ненужные в данный момент программы, а второй сервис сортирует приложения по нескольким группам, чтобы использование гаджета было наиболее продуктивным.

Недавно «Билайн» и Contrapunto сняли ролик о главном страхе XXI века. По их мнению — это разряженный смартфон, который оставит владельца без интернета, звонков и «лайков».