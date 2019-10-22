«Билайн» и Contrapunto сняли ролик о главном страхе XXI века

Креаторы Contrapunto уверяют, если ваш смартфон разряжен, могут произойти страшные вещи — можно остаться без связи, без интернета и… без лайка. Об этом сюжет нового рекламного ролика «Билайн», который разворачивается в лесу.

Девушки сидят вокруг костра и рассказывают друг другу страшилки про девочку, которая не смогла запостить фото. В лучших традициях фильмов ужасов в кульминационный момент неожиданно появляется Ольга Кузьмина. Она объясняет, что страшная история произошла потому, что у девочки сел смартфон.

Юлиан Суетин, креативный директор Contrapunto : В современном мире одна из самых неприятных вещей, которая может произойти — это разрядившийся смартфон. Вы не можете ни с кем связаться, зайти в социальные сети, понять, где вы находитесь, заплатить за услуги, вызвать такси, воспользоваться каршерингом… В общем, ужас.

Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн»: "Билайн" заботится о том, чтобы в наших салонах покупатели всегда могли найти лучшие девайсы и приобрести их по самым привлекательным ценам. Мы рады сотрудничать с Xiaomi, ведь они предлагают смартфоны, с которыми ничего не страшно!

Кампания стартовала 14 октября на ТВ, в digital и indoor.

Состав творческой группы:

ПАО «ВымпелКом» (клиент)

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Александр Крылов

Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Юлиан Суетин

Старший арт-директор — Александр Буров

Младший арт-директор — Лариса Журавлева

Копирайтер — Тимур Гадеев

Руководитель группы по работе с клиентами — Виктория Канина

Аккаунт директор — Ксения Секиринская

Младший менеджер по работе с клиентами — Полина Тарасенко

Продюсер — Андрей Шкатов

Ассистент продюсера — Мария Волчук

TheMarketingArm (работа со звёздами)

Директор по работе с селебрити —Татьяна Хмельницкая

Менеджер по работе с селебрити — Елизавета Дикусар

Stink (продакшн)

Продюсер — Ольга Асовская

Режиссер — Тигран Бежанов