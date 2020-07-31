Google добавит новый инструмент: он раскроет данные о рекламодателе каждого объявления

Google представила инструменты, которые сделают рекламу более прозрачной. В частности, теперь пользователи смогут узнать подробную информацию о рекламодателе каждого объявления, говорится в блоге компании.

Новая кнопка «Об этом объявлении» (About this ad) будет доступна в любой рекламе. С помощью нее пользователи увидят название и расположение того, кто запустил кампанию. Сначала ее протестируют на медийных объявлениях, оформленных через Google Ads и Display & Video 360. В другие платформы ее добавят в 2021 году.

Google добавит в браузер Chrome расширение Ads Transparency Spotlight. С помощью него пользователи смогут узнать подробную информацию о рекламных объявлениях, которые они видят в интернете, говорят разработчики.

Также для противостояния мошенничеству с рекламой корпорация тестирует «trust tokens» («знаки доверия»). Они позволят отличать ботов от реальных людей.

В компании пообещали и дальше работать над инструментами, которые позволят получить больше информации о рекламодателях. Также Google разработала рекомендации для маркетологов и издателей, которые помогут подготовиться к изменениям.

Ранее Alphabet, материнская компания Google, представила финансовый отчет по итогам квартала. Выручка сократилась впервые за всю историю — до $38,3 млрд. Чистая прибыль упала на треть. При этом рекламные доходы YouTube подросли.