Голливудское кино постепенно возвращается в Россию

Переговоры о возвращении голливудского кино в Россию ведутся. Оно планируется в горизонте от одного года до трех лет, сообщил в интервью РБК глава «Синема Парка» Алексей Васясин.

По его словам, некоторые американские киностудии уже возобновляют работу на рынке. Например, Lionsgate летом официально покажет «Балерину». Также на российский рынок уже полностью вернулась студия Miramax, в портфеле которой фильмы «Джентльмены», «Операция «Фортуна» и другие.

Пятерка мейджоров — Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal — поначалу вернутся не полноценными представительствами, а путем дистрибуции отдельных фильмов, прогнозирует Васясин.

При этом важным вопросом являются условия возврата киностудий, их должно определить государство.

Ранее сообщалось, что количество проданных билетов в кинотеатрах России за первый квартал 2025 года оказалось самым низким за последние три года. Падение посещаемости, вызванное отсутствием громких премьер и слабой рекламой, приблизилось к антирекорду 2022 года.