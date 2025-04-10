Посещаемость кинотеатров в России упала до минимума за три года

Количество проданных билетов в кинотеатрах России за первый квартал 2025 года оказалось самым низким за последние три года. Падение посещаемости, вызванное отсутствием громких премьер и слабой рекламой, приблизилось к антирекорду 2022-го. При этом кассовые сборы удержались за счет повышения стоимости билетов, пишет РБК.

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, за январь-март в кино сходили 39,3 млн зрителей. Для индустрии это тревожный сигнал, особенно с учетом того, что первый квартал традиционно считается одним из самых сильных по посещаемости благодаря новогодним каникулам.

В первые три месяца 2022 года, когда началась специальная военная операция на Украине и в России отменили большинство голливудских премьер, кинотеатры посетили 34,2 млн человек.

Несмотря на падение числа зрителей, кассовые сборы кинотеатров остаются высокими. За первые три месяца 2025 года продано билетов на 17,3 млрд руб. — это второй по величине результат в истории наблюдений. Такой эффект объясняется ростом средней стоимости билета, которая составила 438,8 руб., что на 17% больше, чем годом ранее.

Эксперты отрасли называют сразу несколько причин снижения интереса к походам в кино. Среди них — недостаточное количество качественных новинок, нестабильность графика релизов, падение трафика торговых центров и рост конкуренции со стороны других развлечений. По словам представителей крупных сетей, новогодние фильмы этого года не оправдали ожиданий, а взрослая аудитория вовсе осталась без достойных премьер.

Еще одной важной проблемой отрасли эксперты называют ослабление маркетинга. С уходом голливудских студий кинотеатры лишились мощных рекламных кампаний, а без ярких трейлеров и масштабного продвижения зрительский интерес поддерживать сложнее. Маркетинговые практики, которые активно использовались в США, в России пока заменить не удалось.

Надежды на улучшение ситуации отрасль возлагает на весенние и летние премьеры. В числе ожидаемых релизов — «Кракен», «В списках не значился» и «Балерина» из вселенной «Джона Уика». Однако значительного роста посещаемости, сопоставимого с допандемийными временами или эпохами громких голливудских блокбастеров, в ближайшие месяцы эксперты не прогнозируют.

Ранее Агентство стратегических инициатив спрогнозировало, что к 2030 году российский рынок кино и сериалов может составить 718 млрд руб. Средний темп роста ожидается на уровне 7% в год.