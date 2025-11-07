Доход OpenAI превысит $20 млрд в 2025 году

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что стартап намерен получить свыше $20 млрд дохода в этом году, а к 2030 году доход компании достигнет сотен миллиардов долларов. Об этом сообщает CNBC.

За последние месяцы OpenAI заключила сделки на сумму более $1,4 трлн, чтобы построить центры обработки данных, необходимые для удовлетворения спроса.

«Мы пытаемся построить инфраструктуру для будущей экономики, основанной на искусственном интеллекте, и, учитывая все, что мы видим на горизонте в нашей исследовательской программе, сейчас самое время инвестировать, чтобы действительно масштабировать наши технологии», — заявил Альтман.

OpenAI была основана как некоммерческая исследовательская лаборатория в 2015 году, но стала одной из самых быстрорастущих коммерческих организаций в мире после запуска чат-бота ChatGPT в 2022 году. Сейчас стартап оценивается в $500 млрд, хотя он по-прежнему не приносит прибыли.

В сентябре финансовый директор OpenAI Сара Фрайар сообщала, что OpenAI планирует получить доход в размере $13 млрд в этом году.

На прошлой неделе стало известно, что Amazon заключила сделку с OpenAI на $38 млрд. Это крупнейшая сделка в сфере облачных технологий и инфраструктуры для искусственного интеллекта.