Год амбассадорства: итоги сотрудничества застройщика «Самолет» и семьи Кукояк

Согласно тренд-репорту synopsis.group за 2024 год, на рынке недвижимости возрастает роль инфлюенсеров. Около 61% брендов предпочитают интеграции с «искренними блогерами», чей лайфстайл близок и понятен аудитории. «Самолет» при поддержке коммуникационного диджитал-агентства Rabbit & Carrot запустил проект длиною в год, который усилил эффект от тренда на искренность в инфлюенс-маркетинге. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

Интеграции vs амбассадорство

Маркетинговая команда застройщика «Самолет» поставила перед собой следующие задачи: увеличить ключевые бренд-метрики, обойти баннерную слепоту и закрепить имидж надежного и экспертного бренда.

Для этого застройщик вместе с агентством Rabbit & Carrot разработал кампанию, построив ее вокруг амбассадорства — годового сотрудничества с инфлюенсером.

Татьяна Киселева, менеджер отдела инфлюенс-маркетинга «Самолет»: Амбассадорство — мощный инструмент для решения современных вызовов рынка, работы с аудиторией на разных этапах воронки и прокачки бренд-атрибутов. Нам удалось нивелировать рост стоимости интеграций за счет пакетной закупки, познакомить аудиторию с продуктами и сервисами, а также повлиять на бизнес-показатели. Мэтч креативности и соответствия нашей ЦА у амбассадора позволил усилить вовлеченность и доверие к рекламе.

Требования к амбассадору выше, чем к блогеру для разовой интеграции. Инфлюенсер становится лицом бренда на продолжительный срок. Пока команда Rabbit & Carrot искала релевантных инфлюенсеров, семья Кукояк — искала квартиру.

Год совместной работы

Денис Кукояка — музыкант и видеоблогер, который вместе с женой Леной воспитывает двух детей. Семейная пара снимает легкий развлекательный контент о жизни: родительстве, бытовых трудностях и творчестве.

До сотрудничества с брендом Кукояки находились в поиске квартиры и столкнулись с трудностями, через которые проходят люди, когда изучают рынок недвижимости. «Самолет» на глазах у миллионной аудитории показал, как застройщик помогает своим клиентам. Так образовалось партнерство, в котором бренд, амбассадор и его аудитория доверяют друг другу.

Дарья Бычкова, руководитель отдела инфлюенс-маркетинга Rabbit & Carrot: Бренды с большой осторожностью относятся к инфлюенсерам, когда речь идет о долгосрочном сотрудничестве. Каждое неверное слово блогера может привести к большим репутационным потерям для рекламодателя. Найти того, в ком ты уверен и кто полностью отражает ценности бренда, — большая редкость. Мы искали ответственную и творческую молодую семью с чувством юмора. Кукояки попали в этот образ на 100%. Я изначально была уверена, что они именно те, кто нам нужен, и очень рада, что случился такой мэтч!

Молодые родители рассказали подписчикам о приобретении квартиры для дочери от «Самолет» на стадии котлована. В течение года семья делилась новостями о ходе строительства, рассказывала о продуктах бренда и даже вывела коллаборацию в офлайн, выпустив лимитированный мерч для VK Fest.

Помимо привычных интеграций и вирусных вертикальных роликов все члены семьи Кукояк приняли участие в спецпроектах бренда. Например, Василиса поделилась своими мыслями в детском подкасте «Маленькие мудрости», а Денис и Лена снимали влоги с прогулок по «Авторским маршрутам» от компании «Самолет».

Результаты сотрудничества

Молодая семья в 2024 году росла на глазах: на свет появился малыш Ваня, а Кукояки отметили 20 лет отношений, повторно сыграв свадьбу. Денис, Лена, Вася и Ваня стали отражением ключевых ценностей бренда.

Чем больше теплых событий происходило в жизни Кукояк, тем выше становилось доверие к застройщику «Самолет», который сопровождал семью в 2024 году.

Денис Кукояка: Для меня амбассадорство — не просто сотрудничество, а эффективный симбиоз, построенный на доверии. Бренд верит тебе как блогеру, а ты — доверяешь ему как застройщику. «Самолет» аккумулирует вокруг себя людей со схожими ценностями, и я рад был оказаться в их числе. Одно из самых неожиданных знакомств произошло на стройке. Я впервые услышал, какой трепет ощущают люди, возводящие жилые дома. Как они воодушевляются, зная, что скоро в окнах квартир загорится свет и в эти дома переедут первые жильцы. Это не может не вдохновлять!

Вот к каким результатам привела долгосрочная работа с инфлюенсером, построенная на взаимном доверии:

знание и рассмотрение бренда среди ЦА выросли на 9%;

доверие аудитории также выросло на 9%;

надежность бренда выросла на 2%;

две квартиры были куплены по реферальной ссылке и промокоду от амбассадора.

Благодаря амбассадорству «Самолет» увеличил имиджевые показатели, выстроил глубокую эмоциональную связь с аудиторией, транслировал ключевые ценности и конвертировал внимание в реальные продажи.

Состав творческой группы

«Самолет» (клиент)

Руководитель продвижения бренда: Александра Логинова

Руководитель отдела инфлюенс-маркетинга: Светлана Романова

Менеджер отдела инфлюенс-маркетинга: Татьяна Киселева

Rabbit & Carrot (агентство)

Руководитель отдела инфлюенс-маркетинга: Дарья Бычкова

Группхэд отдела инфлюенс-маркетинга: Ксения Лебедева

Менеджер отдела инфлюенс-маркетинга: Анна Кузминкова

Аккаунт-группхэд: Андрей Яровой

Младший аккаунт-менеджер: Полина Булыга