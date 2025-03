Go Ahead рассказал о кадровых изменениях в коммерческой функции

В 2025 году Go Ahead продолжает трансформацию структуры с целью обеспечить большую самостоятельность бизнес-юнитов. В группе компаний отказываются от функции коммерческого директора группы в пользу отдельных CCO в юнитах. Об этом Sostav рассказали в компании.

Первое назначение в новой структуре получила Дарья Горелова, коммерческий директор Go Mobile . Дарья работает в группе компаний с 2021 года и прошла путь в агентстве от руководителя группы аккаунт-менеджеров до Client Service Director. В ее зону ответственности входило стратегическое развитие клиентов, кросс-продуктовые активности, подготовка тендеров, обмен экспертизой внутри и за пределами команды.

В новой роли Дарья будет отвечать за достижение финансовых целей компании и развитие долгосрочных партнерских отношений с клиентами.

Лена Никитина, CEO Go Mobile: За последние годы Даша доказала, как она умеет справляться с задачами разного уровня сложности. Подняла качество клиентского сервиса на новый уровень и выстроила очень сильную команду. Я уверена, что с таким опытом и подходом она блестяще справится с новой должностью.

Даша Горелова, коммерческий директор Go Mobile: Для меня это и большая честь, и серьезный вызов. Я благодарна команде за доверие и возможность взять на себя эту роль. За последние годы мы проделали огромную работу, выстроили сильные процессы, усилили команду и подняли клиентский сервис на новый уровень. Теперь моя задача — не только сохранить этот высокий стандарт, но и вывести Go Mobile на новую ступень роста, финансовых результатов и партнерских отношений. Уверена, что с такой сильной командой перед нами нет нерешаемых задач!

В марте 2025 года группу покинул Дмитрий Мирошниченко, занимавший пост ССО Go Ahead с 2021 года и работавший в группе с 2016 года.

Алексей Евсеев, фаундер Go Ahead: Дима — один из людей, из-за которых я не могу написать про себя «основатель» или «фаундер» и считаю себя, как и его, — ко-фаундером наших компаний. Огромное спасибо Диме за совместный путь с 0 до 1, даже до 10. Это было круто! Уверен, что новая структура и команда позволят нам взять планку и от 10 до 100. Все только начинается!

Дима Мирошниченко, ex CCO Go Ahead: Это были чудесные и увлекательные 8,5 лет, за которые мы прошли вместе путь с нескольких десятков миллионов рублей биллинга до 8 млрд. Я благодарен каждому из сотрудников Go Ahead, с кем удалось поработать, — вы делали мою жизнь и меня лучше! Отдельное спасибо Леше, что взял меня 4-м сотрудником, поверил и доверился человеку без опыта в диджитале, помогал и саппортил все 8,5 лет. Выхожу из компании полным любви, дружбы и надежд, что будем часто встречаться, дружить и помогать друг другу.

Go Ahead — группа специализированных сервисов диджитал-маркетинга. В нее входят агентство мобильного маркетинга в России Go Mobile, программатик-платформа Go Tech и агентство инфлюенсер-маркетинга Go Influence.