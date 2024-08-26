GMG запустил медиафасад в Москве на ТТК

Российский оператор наружной рекламы GMG открыл 26-ой медиафасад на ТТК в Москве по адресу: Донской проезд, дом 17. Цифровая конструкция имеет площадь 303 кв.м. (13,5 на 22,5 м). Об этом Sostav рассказал собственник компании «Дженерал Медиа Групп» Михаил Крючков.

«Почти за шесть лет своего стремительного развития мы заслужили безупречную репутацию на рынке, которой безусловно дорожим. В связи с этим укрепляем как партнерские отношения, так и увеличиваем портфель за счет собственных видеоэкранов, тщательно анализируя и отбирая только лучшие локации и города для своих клиентов. До конца текущего года в планах компании установить медиафасад в Москве, две конструкции в городе Омск, одна из которых имеет площадь 470 кв. м., а также экраны в Челябинске (490 кв. м.), Красноярске и три медиафасада в Екатеринбурге, площадь одного из которых 462 кв.м. По итогу 2024 года у нас будут 34 медиафасада в адресной программе. Друзья, мы делаем мир ярче вместе с вами!» — поделился Михаил Крючков.