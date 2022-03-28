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28.03.2022 в 16:30

GMG установила 20-й медиафасад в Екатеринбурге на улице Малышева

Новый медиафасад расположен в самой трафиковой зоне Екатеринбурга

Екатеринбург стал лидером по динамике развития рекламного рынка среди регионов. General Media Group (GMG) выбрала в городе локацию с наиболее высокой проходимостью и разместила медиафасад размером 15,4×8,2 м по адресу ул. Малышева, 50.

Медиафасад площадью 127 м² видно с расстояния 3 км от реки Исеть. Рядом расположены популярные среди местных и туристов места: гостиница «Высоцкий», исторический сквер, бизнес-центры, администрация города.

Михаил Крючков, руководитель General Media Group:

Согласно последнему исследованию АКАР, рекламный рынок в 2021 году продемонстрировал 22%-ный рост к 2020 году. Суммарный объём рекламы в средствах распространения за вычетом НДС составил более 578 млрд руб., что на 22% больше, чем в 2020 году. Это самый высокий показатель по объёму рынка за всю историю страны и наивысшая динамика рынка с 2008 года. Сегмент наружной рекламы превысил показатели за счёт цифровых носителей.

Сегодня эксперты не торопятся прогнозировать развитие отрасли. Но мы считаем, что на фоне стремительного роста издержек на OOH и размещения в печатных СМИ DOOH-реклама — один из наиболее выгодных вариантов для бизнеса любого масштаба.

General Media Group — один из лидеров российских операторов DOOH-рекламы, который охватывает аудиторию в 40 млн человек. Компания представлена в 10 российских городах. Среди её клиентов крупные отечественные и зарубежные бренды. Ежегодный прирост по числу новых носителей составляет 2−3 медиафасада.

Помимо размещения, GMG предлагает комплексное ведение проекта, от подготовки рекламного материала до детализированной статистики. Медиафасад в Екатеринбурге стал двадцатым в пуле компании.

Михаил Крючков, руководитель General Media Group:

При выборе места для установки медиафасада мы всегда ориентируемся на совокупность факторов: деловой центр города, потенциальный охват и загруженность трафика. Точка, с которой мы дебютировали в Екатеринбурге, подошла идеально!

На правах рекламы
GMG
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