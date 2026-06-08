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08.06.2026 в 09:20

Gloria Jeans ищет инвесторов для производственных площадок в Ростовской области

Компания готова продать или сдать в аренду последние крупные швейные объекты в регионе

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Компания Gloria Jeans рассматривает возможность продажи или сдачи в аренду своих последних крупных производственных площадок в Ростовской области. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Минпромторга, основатель компании Владимир Мельников обратился к главе ведомства Антону Алиханову с просьбой помочь в поиске инвесторов для этих активов.

Речь идет о двух производственных комплексах в Шахтах и Новошахтинске. По словам Мельникова, привлечение новых собственников или арендаторов позволит сохранить промышленное назначение объектов и создать дополнительные рабочие места в регионе.

Согласно приложению к письму, общая площадь объектов составляет 148,6 тыс. кв. м. На их базе возможно организовать полный цикл производства одежды. Кроме того, компания рассматривает дальнейшее использование объектов в Миллерово, а также складского комплекса, распределительного центра, общежития и здания в Зверево, которое уже передано в аренду. В Минпромторге отказались от комментариев.

Параллельно Gloria Jeans продолжает развивать новые направления бизнеса. Ранее компания подала заявки на регистрацию торговых марок Gloria Living, home by Gloria jeans и Gloria Glow для выпуска парфюмерной и косметической продукции, включая духи, эфирные масла, средства по уходу за волосами и детскую косметику.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Gloria Jeans планирует закрыть около 150 магазинов в России до конца 2026 года. Речь идет примерно о 25% торговых точках сети. Под сокращение попадут магазины, не достигшие целевых показателей по выручке. При этом ключевые локации компания намерена сохранить.

Одежда Gloria Jeans ретейлер
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