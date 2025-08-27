Глобальные расходы на цифровую рекламу достигли $690 млрд

В 2024 году глобальные расходы на цифровую рекламу выросли в годовом выражении на 15−20%, до $690 млрд. В течение следующих пяти лет на цифровые технологии будет приходиться 80−85% от общего объема расходов на рекламу, а среднегодовой темп роста составит 11−13%. Об этом пишет Marketing-interactive со ссылкой на отчет Bain & Co.

В целом, объем мирового рекламного сектора, оцениваемого почти в $1 трлн, продолжает опережать рост ВВП. Сектор вырос с 0,6% мирового ВВП в 2015 году до примерно 0,85% в 2024 году.

На рекламу на мобильных устройствах приходится почти 70% (около $470 млрд) от общего объема инвестиций в цифровую рекламу. Это самый быстрорастущий сегмент.

В то же время Connected TV (CTV) набирает обороты по мере роста проникновения смарт-телевизоров и расширения аудитории потокового вещания, предлагая рекламодателям новые возможности для взаимодействия.

Потребители часто ищут контент, который им нравится, в предпочитаемых ими форматах. Личные жанровые предпочтения играют ключевую роль, определяя, что смотреть на ОТТ-платформах (60%), в какие видеоигры играть (62%) и какой аудиоконтент слушать (67%).

Бренды все больше выходят за рамки Google и Meta (признана экстремистской и террористической организацией в России) и инвестируют в более широкие экосистемы приложений, CTV и каналы электронной коммерции, чтобы охватить аудиторию в нескольких точках соприкосновения. В то же время они адаптируют кампании специально для цифровых платформ и мобильных устройств, используя короткие видео, длинный контент и интерактивные возможности.

Маркетологи создают продвинутые инструменты персонализации, использующие искусственный интеллект и собственные данные, для доставки гипертаргетированного контента определенным сегментам аудитории. Бренды выделяют ресурсы для масштабных и быстрых экспериментов, реализуя постоянные инициативы по тестированию и обучению с гибким распределением бюджета по каналам и форматам.

