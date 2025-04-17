Главреда «Медузы»* уличили в участии в нежелательной организации

В отношении главного редактора «Медузы» (*признано иноагентом и нежелательной организацией в РФ) Ивана Колпакова завели административное дело. Журналиста обвиняют по статье 20.33 КоАП — участие в деятельности нежелательной организации, сообщает РБК.

Что именно стало поводом для административного дела Ивана Колпакова, пока неизвестно.

Минюст внес «Медузу» в реестр иностранных агентов в апреле 2021 года. В январе 2023 года издание также признали нежелательной организацией.

Штрафы об участии в «нежелательной» организации ранее назначали журналистам «Медузы». В июне 2024 года и на внештатного автора издания Асю Зольникову (включена в реестр иноагентов) завели дело по этой статье. В том же месяце директора и основателя «Медузы» Галину Тимченко (признана иностранным агентом) оштрафовали на 14 тыс. руб. за участие в нежелательной организации.