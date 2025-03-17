Средняя зарплата курьера в Москве достигает 130 тысяч рублей

Курьерам в Москве предлагают зарплату на 19% больше, чем людям с высшим образованием. Сейчас это 130 тыс. руб. против 105 тыс. руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные SuperJob.

За год зарплатные предложения для курьеров выросли на 41% (март 2025-го к марту 2024-го). Медианная зарплата у курьеров в настоящее время на 38% выше, чем у специалистов без высшего образования (80 тыс. руб.).

Так, в марте 2025 года высокие зарплаты для курьеров также предлагают в Санкт-Петербурге — 105 тыс. руб., в Екатеринбурге — 90 тыс. руб., в Казани, Краснодаре, Красноярске и Новосибирске — 85 тыс. руб., в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске — 80 тыс. руб.

В сервисах доставки «Яндекса» в 2024 году средний доход курьеров в России составил 91,7 тыс. руб. — на 18,1% выше, чем годом ранее. Доход активно работающего курьера «Вкусвилла» в среднем составляет 5−7 тыс. руб. в день, рассказали в компании.

Эксперты отмечают, что рост зарплат курьеров обоснован востребованностью сервисов доставки и общим сокращением рабочей силы в стране. По оценке SuperJob, количество вакансий в сфере курьерской доставки за год в целом по стране увеличилось на 7%.

По данным hh.ru и ПЭК, курьеры обогнали по зарплатам айтишников, учителей и врачей. За январь-ноябрь 2024 года медианная зарплата курьеров возросла на 15% и составила 115,6 тыс. руб. в месяц.