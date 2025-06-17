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17.06.2025 в 15:45

ГК «Дело» представила масштабный ребрендинг

Разработкой занимается агентство LINII

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Группа компаний «Дело» запустила масштабный ребрендинг. Он затронет логотип, шрифт и фирменный стиль всех активов холдинга. Разработкой занимается брендинговое агентство LINII.

Визуальное оформление всех активов холдинга будет собрано в единой стилистике. В новом логотипе сохранена преемственность с предыдущим, но появилась динамика. Остался образ земного шара и привычные сине-белые цвета, отражающие связь с морем. Металлический серый цвет подчеркнет надежность сервиса.

Стилизованные стрелки, расходящиеся по сторонам света, олицетворяют амбиции ГК и стремление к росту.

Сергей Шишкарев, основатель, председатель Совета директоров ГК «Дело»:

Ребрендинг — это логичный шаг после объединения наших активов в цельную логистическую систему. Мы долго шли к лидерству на внутреннем рынке, добились его. Теперь мы готовимся выйти на следующий уровень, покорять зарубежные рынки, осваивать новые направления.

Холдинг также реализует благотворительные программы и инициативы в области поддержки демографии и спорта, поэтому в логотипе заложен образ не только земного шара, но и мяча.

ГК «Дело» представила масштабный ребрендинг ГК «Дело» представила масштабный ребрендинг ГК «Дело» представила масштабный ребрендинг

Ребрендинг будет состоять из нескольких этапов, в течение которых будут обновлены фирменные стили компаний. В это время новый и старые логотипы будут сосуществовать. Процесс перехода на новый стиль займет порядка двух лет.

Ранее LINII разработали позиционирование и редизайн для TastyCoffee. Команда разработала для бренда оригинальное решение с динамичными шрифтами.

LINII ГК «Дело»
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