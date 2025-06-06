Гипермаркеты рекордно сократили площади

В начале года 200 крупнейших российских гипермаркетов рекордно сократили площади — почти на 100 тыс. м2. В числе причин — закрытие Selgros и сокращение числа магазинов «Магнит» большого формата, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Infoline.

Так, в первом квартале общая площадь сократилась до 5,2 млн м2. Общее число магазинов этого формата с учетом закрытий и открытий снизилось на 12 точек до 1019. Для сравнения, за весь прошлый год показатель сократился на одну точку, а общая торговая площадь — на 66 тыс. м2.

Объем закрытых площадей стал рекордным как минимум с 2018 года, когда аналитики Infoline начали считать динамику. Последнее крупное закрытие площадей состоялось в пандемию, тогда во втором квартале 2020 года закрылись 93 тыс. м2.

С января по апрель, по подсчетам Infoline, прекратили работу 11 крупноформатных объектов «Магнита» торговой площадью более 17 тыс. м2. Теперь сеть активно развивает формат «у дома».

При этом по итогам первого квартала объем складских площадей, занимаемых онлайн-ритейлерами, в целом по России увеличился на 33% год к году, до 8,4 млн м2. Это следствие активного развития онлайн-торговли и ввода крупных складских объектов, строительство которых началось ранее.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подтверждает, что ретейлеры занялись оптимизацией торговых площадей. Этому способствует сокращение трафика. В этих условиях они стремятся повысить эффективность и плотность продаж на имеющихся площадях, например, запускают в гипермаркетах дарксторы.