Giorgio Armani разработает официальный гардероб для футболистов «Ювентуса»

Футбольный клуб «Ювентус» и бренд Giorgio Armani объявили о стратегическом партнерстве, пишет Hypebeast.

В рамках соглашения итальянский дом моды разработает официальную форму для спортсменов, которую они будут носить на всех выездных мероприятиях, официальных событиях и презентациях вне поля.

Коллекция, рассчитанная на сезоны 2025/26 и 2026/27 годов, включает костюмы, жакеты, брюки, рубашки и поло, выполненные в фирменном стиле Giorgio Armani. Как отмечают представители клуба, цель — сочетание элегантности, комфорта и узнаваемого корпоративного образа футболистов.

Ранее официальный гардероб для «Ювентуса» разрабатывал бренд Loro Piana. Вход Giorgio Armani в проект подчеркивает стремление клуба к международной привлекательности и укреплению имиджа среди болельщиков и партнеров.

Представители клуба отметили, что новая коллекция обеспечит игрокам высокий уровень презентабельности и комфорта на всех мероприятиях вне поля, а также станет частью визуальной идентичности «Ювентуса» на мировых турнирах и официальных встречах.