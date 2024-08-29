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29.08.2024 в 18:56

GigaChat возродит второй том «Мёртвых душ»

Нейросеть прошла обучение у историков, литераторов и биографов

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Нейросетевая модель «Сбера» GigaChat вместе со специалистами по литературному наследию Николая Гоголя возродит второй том «Мёртвых душ», сожжённый писателем в 1852 году. Нейросеть уже начала восстанавливать первые главы произведения. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе банка.

GigaChat прошёл обучение у историков, литераторов и биографов. Они познакомили систему с творчеством Гоголя, его стилем, а также с архивами, письмами, сохранившимися главами и черновиками второго тома.

Ранее Сбер вместе с Российским историческим обществом и Санкт-Петербургским институтом истории РАН запустил сайт «Digital Пётр» по распознаванию рукописей Петра I. Также банк с помощью нейросети Kandinsky возродил несколько сотен картин из Воронежского областного художественного музея и Волгоградского музея изобразительных искусств. Полотна не удалось эвакуировать во время Великой Отечественной войны и они бесследно исчезли.

«Сбер» представил GigaChat в апреле прошлого года. В октябре банк запустил первую модель GigaChat нового поколения. Позже компания добавила в нейросеть продвинутую продакшен-модель для русского языка.

Сбербанк Литература GigaChat
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