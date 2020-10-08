Конкурс дизайна Gifts Award 2020 открыл прием работ

Стартовал конкурс на разработку концепций предметного дизайна Gifts Award 2020. Приглашаются начинающие и продвинутые дизайнеры, которые хотят и воплотить свои идеи в реальном производстве. Для победителей предусмотрено вознаграждение, общий призовой фонд — 300 тыс. руб.

Gifts Award — конкурс, который проводится компанией «Проект 111», ведущим федеральным поставщиком мерча, бизнес-подарков и промопродукции. Именно в этих направлениях ведется прием работ: рассматриваются предметы, которые могут стать хорошими деловыми подарками — от концепций необычных сумок и кружек до новых форм гаджетов и авторских коллекций мерча.

Дизайн формирует визуальную среду и пространство, в котором мы живем, и напрямую влияет на восприятие жизни. Хороший эргономичный дизайн — основа предметов, которые становятся бизнес-подарками. Они, как чистый холст, просты и самодостаточны одновременно. Но стоит нанести логотип или креативную иллюстрацию, и каждый становится чем-то авторским, неповторимым.

В конкурсе могут участвовать не только промышленные дизайнеры, есть номинация и для иллюстраторов. Всего работы принимаются в четырех категориях:

«Принт» — концептуальный графический дизайн для создания готовых коллекций мерча и тематических наборов бизнес-подарков;

«Промо» — идеи авторских предметов, которые могут стать подарками или рекламными промоносителями;

«Интерьер» — эксклюзивные предметы малых форм для интерьерных подарков, а также офисная, ресторанная и домашняя посуда;

«Гаджеты» — концепции электронных устройств нестандартной формы и функционала.

Главная цель конкурса — поиск новых перспективных дизайнеров. Лучшие авторы имеют шанс запустить свои проекты в реальное производство. Затраты на экспертизу, создание прототипа, заказ тиража и запуск продукта, а также все маркетинговые расходы берет на себя организатор конкурса. Также победители в каждой номинации получают денежные призы — от 10 до 50 тыс. рублей.

Прием работ открыт с 5 октября по 15 ноября 2020 года.

Прочитать полные правила и подать заявку можно на сайте конкурса.