18.03.2026 в 08:00

Гибрид стал популярным форматом работы в 2026 году

В целом работа в офисе лидирует по числу вакансий

3

Эксперты называют гибридную занятость ключевым трендом российского рынка труда: компании все чаще комбинируют офис и удаленку в зависимости от задач и сотрудников. В прошлом году удаленка и гибрид упоминались в 6,4% отзывов как значимое преимущество работодателя, тогда как офисная среда фигурировала в 10,6% комментариев, сообщают «Известия».

Офис по-прежнему доминирует: с начала 2026 года опубликовано более 1 млн вакансий с очной работой против 101 тыс. удаленных и 75 тыс. гибридных. При этом бизнес проявляет гибкость — около 38% работодателей готовы перевести сотрудников на удаленку по запросу. Негативное отношение к такому формату сохраняется у 26% работодателей.

С декабря 2025 года по февраль 2026 года наибольшая динамика числа вакансий с пометкой «работа из дома» наблюдалась у логистов (+65%), швей (+20%) и кураторов (+14%). Наибольшие средние предлагаемые зарплаты для «удаленных» вакансий зафиксированы у инженеров (101 тыс. руб./мес.) и проектировщиков (92 тыс. руб./мес.).

В целом структура рынка найма остается стабильной: подавляющее большинство вакансий предполагает присутствие на рабочем месте, тогда как доля дистанционных предложений остается существенно ниже.

Ранее сообщалось, что медианная зарплата на удаленке составляет 80,8 тыс. руб., тогда как в офисе — 84,8 тыс. руб. Разница остается незначительной и зависит прежде всего от квалификации, опыта и уровня ответственности сотрудника.

Гибрид
