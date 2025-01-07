Getty Images планирует слияние с фотобанком Shutterstock

Компания Getty Images рассматривает возможность слияния с одним из своих прямых конкурентов — фотобанком Shutterstock, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Getty Images ведёт переговоры и ищет варианты слияния. При этом источники отмечают, что сделка может и не состояться.

На фоне информации о возможном слиянии акции обеих компаний резко подорожали. Так, ценные бумаги Getty Images выросли на 32%, что является максимальным показателем с 2023 года, а акции Shutterstock — на 12%.

Желание Getty Images объединиться с прямым конкурентом связывают с растущим спросом на визуальный контент, поскольку потребители все больше времени проводят в Сети.