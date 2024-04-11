Getbrand: как придумать название бренда

Название играет одну из ключевых ролей в формировании имиджа бренда и воздействии на потребителей. Это первое, с чем сталкивается потенциальный клиент или покупатель, и что может оказать существенное влияние на его восприятие продукта или услуги. О чём нужно знать компаниям, когда они приступают к такому ответственному процессу, как нейминг, рассказала команда Getbrand .

Имя бренда должно отражать его суть

Вспомним знаменитую фразу из известного мультипликационного фильма «Приключения капитана Врунгеля» — «Как вы лодку назовете, так она и поплывёт». Создание названия для компании очень велико, с него начинается основной этап брендинга после создания концепции. Придумывая название, вы присваиваете бренду определённое имя, которое должно отражать ценности и миссию вашего бизнеса перед клиентами.

Название разрабатывается на основе выработанной пирамиды бренда — проанализируйте всю его суть, ценности, миссию, целевую аудиторию. Имя несёт в себе эмоциональную нагрузку и играет ключевую роль в формировании идентичности вашего бренда. Оно должно резонировать с потребителями на более глубоком уровне, формируя эмоциональную связь и укрепляя лояльность с течением времени.

Как отдельный кусочек пазла в большом лобзике, название должно органично сочетаться с другими элементами, чтобы сформировать целостное и убедительное повествование. Каждый аспект — от дизайна логотипа до тональности коммуникации бренда — играет важную роль в формировании общего восприятия и впечатления от вашего продукта или услуги.

Подумайте, с чем должен ассоциироваться бизнес? Классный лайфхак — сформируйте облако тегов, которое поможет вам визуально «зацепиться» за определённое слово, которое вдохновит вас. Иногда даже подобранные мудборды могут натолкнуть на мысль, до которой вы бы никогда не дошли самостоятельно.

Не забудьте изучить конкурентов своей категории и рынок в целом

Конечно, трудно придумать абсолютно уникальное название, но оно точно не должно пересекаться с названием вашего конкурентов. В противном случае, потребители будут вас постоянно путать или вас могут ожидать долгие судебные тяжбы, но об этом чуть попозже.

Изучение опыта соперников, анализ эффективности наименований ключевых конкурентов и их восприятия целевой аудиторией способствует созданию полной картины и формированию позитивной ассоциативной карты для генерации идей. В частности, анализ нейминга конкурентов поможет рассмотреть какие-то особенности, которые на первый взгляд кажутся неважными: фонетика, смысловая нагрузка, лёгкость запоминания и не только.

Учитывайте рынок, где будет присутствовать бренд

В современном глобализированном мире бренды работают на разных рынках и в разных культурных ландшафтах. Поэтому создание названия марки, вызывающего всеобщий резонанс и в то же время позволяющего избежать культурных «подводных камней», может оказаться чрезвычайно сложной задачей. Название, которое звучит привлекательно на одном языке или в одной культуре, может нести в себе нежелательный подтекст или смысл в другой. Учёт этих языковых и культурных нюансов требует тщательной проработки и часто требует обращения к экспертам или проведения тщательных маркетинговых исследований. Эта проблема может быть более или менее важной для определённых предприятий, в зависимости от того, собираетесь ли вы продавать свои товары или услуги на международном или локальном уровне.

В 2019 году Ким Кардашьян объявила о запуске собственного бренда корректирующего белья. Многие возмутились этой новостью — и вся проблема заключалась как раз-таки в названии Kimono. В частности, жителей Японии возмутило, что бельё будет называться так же, как их национальная одежда. Чтобы избежать провала запуска, Ким Кардашьян переименовала бренд в Skims, и теперь бизнес развивается вполне удачно.

Подумайте, в каком направлении будет развиваться бизнес

Убедиться в том, что название бренда обладает гибкостью, способной адаптироваться и расти вместе с вашим бизнесом с течением времени, — задача, которую многие осознают слишком поздно. По мере того как компании выходят на новые рынки, категории товаров или демографические группы, название должно оставаться актуальным и значимым.

Предвидение будущего роста и обеспечение масштабируемости и перспективности выбранного названия требует тщательного стратегического планирования и дальновидности. В процессе разработки названия бренда обязательно изучить каждый потенциальный новый продукт или рынок, на который вы можете выйти. Это позволит создать значимый посыл и направление, которые обеспечат вашему бизнесу пространство для роста и расширения по мере необходимости.

Например, в 2020 году появилась экосистема «Сбер» из известного Сбербанка. Название практически сразу прижилось и вполне себе описывает надёжную платформу, куда теперь входят не только финансовые услуги.

Зарегистрируйте свое название в Роспатенте

Зарегистрировав своё название в качестве товарного знака, компания обеспечивает себе эксклюзивное право на использование этого нейма в своей отрасли. Согласно данным Роспатента, ежегодно на территории России подаётся более 60 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков, поскольку всё больше людей понимают суть преимуществ, которые даёт получение товарного знака. В чём они заключаются? Очевидно, что самое главное — в суверенном использовании зарегистрированного знака. Никто не сможет что-то продавать под вашим названием, а если попытается — у вас есть право идти в суд.

Процесс подачи заявки на регистрацию товарного знака похож на процесс подготовки к сдачи важного экзамена, где результат зависит от решающего слова проверяющего эксперта, а именно — Роспатента. Никто не сомневается в справедливости выдвигаемой оценки, но иногда даже самые подготовленные, бывают, совершают ошибки, которые откладывают заветный процесс получения запатентованного товарного знака ещё на более долгий срок.

Как правило, процесс регистрации названия длится около 18 месяцев и сопровождается муторным сбором необходимой документации. Некоторые агентства предлагают купить уже готовые зарегистрированные названия, и тогда это может занять куда меньше времени.

Процесс разработки нейминга — стратегически важный этап создания бренда, который требует не только творческих скиллов, но и знаний юридических основ. Именно поэтому этот процесс подбора названия достаточно непростой, поскольку есть большое количество нюансов, которые нужно предусмотреть. Хотя, кто знает, может скоро и искусственный интеллект сможет подобрать и сразу зарегистрировать название бренда?