«Геройчики» высаживаются в ROSTIC’S

Маленькие герои больших историй покидают экраны и отправляются прямиком… в комбо-набор. С 3 июня сеть ресторанов ROSTIC’S запускает новую линейку комбо с игрушками-персонажами из мультсериала «Геройчики».

Релиз приурочен к выходу полнометражного фильма «Геройчики», который стартует в кинотеатрах 29 мая. В коллекцию войдут восемь героев — Флай, Пинки, Бублик, О-Раш, Генерал Де Кролль, Ко-ко, Глория и Кошка-Точилка.

Рекламная кампания в поддержку комбо охватит рестораны сети, ТВ и интернет. На детских телеканалах, а также на видеосервисах и онлайн-кинотеатрах в эфир выйдет 15-секундный видеоролик.

Кроме этого, команда запустит продвижение в рамках перформанс-маркетинга и поделится новостью о комбо в соцсетях и CRM-каналах.

Любовь Рысева, руководитель локального маркетинга ROSTIC’S: Мы продолжаем развивать концепцию комбо с игрушками и впервые запускаем наборы с мультипликационными персонажами. «Геройчики» на примере разных историй рассказывают детям о таких важных вещах, как дружеская поддержка, взаимовыручка и командная работа. Я уверена, что наши юные посетители по достоинству оценят команду друзей из мультсериала «Геройчики» и получат удовольствие от игры с ними.

Состав творческой группы:

«Юнирест» (клиент):

Руководитель локального маркетинга: Любовь Рысева

Менеджер по локальному маркетингу: Евгения Шустрова

Руководитель направления медиа: Татьяна Ляшенко

Диджитал-медиаменеджер: Андрей Чернецов

Директор по бренду: Юлия Мищенко

Старший бренд-менеджер: Оксана Стеганцева

Старший менеджер по бренду и КСО активациям: Ирина Баканова

Руководитель направления рекламы и дизайна: Ксения Зорина

Менеджер по рекламе и дизайну: Наталия Занегина

Креативный дизайнер: Виктория Дядюк

«Малинка» (продакшн):

Режиссер: Нилова Наталья Николаевна

Продюсер: Роменская Мария Сергеевна

Постпродакшн: Петренко Анна Андреевна

CG-супервайзер: Кузнецов Виталий Васильевич

Композитор: Кузниченков Максим Анатольевич