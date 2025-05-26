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18+
26.05.2025 в 10:45

«Геройчики» высаживаются в ROSTIC’S

Сеть ресторанов запускает новое комбо с персонажами мультсериала

Маленькие герои больших историй покидают экраны и отправляются прямиком… в комбо-набор. С 3 июня сеть ресторанов ROSTIC’S запускает новую линейку комбо с игрушками-персонажами из мультсериала «Геройчики».

Релиз приурочен к выходу полнометражного фильма «Геройчики», который стартует в кинотеатрах 29 мая. В коллекцию войдут восемь героев — Флай, Пинки, Бублик, О-Раш, Генерал Де Кролль, Ко-ко, Глория и Кошка-Точилка.

«Геройчики» высаживаются в ROSTIC’S «Геройчики» высаживаются в ROSTIC’S «Геройчики» высаживаются в ROSTIC’S «Геройчики» высаживаются в ROSTIC’S «Геройчики» высаживаются в ROSTIC’S «Геройчики» высаживаются в ROSTIC’S

Рекламная кампания в поддержку комбо охватит рестораны сети, ТВ и интернет. На детских телеканалах, а также на видеосервисах и онлайн-кинотеатрах в эфир выйдет 15-секундный видеоролик.

Кроме этого, команда запустит продвижение в рамках перформанс-маркетинга и поделится новостью о комбо в соцсетях и CRM-каналах.

Любовь Рысева, руководитель локального маркетинга ROSTIC’S:

Мы продолжаем развивать концепцию комбо с игрушками и впервые запускаем наборы с мультипликационными персонажами. «Геройчики» на примере разных историй рассказывают детям о таких важных вещах, как дружеская поддержка, взаимовыручка и командная работа. Я уверена, что наши юные посетители по достоинству оценят команду друзей из мультсериала «Геройчики» и получат удовольствие от игры с ними.

Состав творческой группы:

«Юнирест» (клиент):

Руководитель локального маркетинга: Любовь Рысева
Менеджер по локальному маркетингу: Евгения Шустрова
Руководитель направления медиа: Татьяна Ляшенко
Диджитал-медиаменеджер: Андрей Чернецов
Директор по бренду: Юлия Мищенко
Старший бренд-менеджер: Оксана Стеганцева
Старший менеджер по бренду и КСО активациям: Ирина Баканова
Руководитель направления рекламы и дизайна: Ксения Зорина
Менеджер по рекламе и дизайну: Наталия Занегина
Креативный дизайнер: Виктория Дядюк

«Малинка» (продакшн):

Режиссер: Нилова Наталья Николаевна
Продюсер: Роменская Мария Сергеевна
Постпродакшн: Петренко Анна Андреевна
CG-супервайзер: Кузнецов Виталий Васильевич
Композитор: Кузниченков Максим Анатольевич

Rostic’s «Геройчики»
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