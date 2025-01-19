Героем новой коллекции «Вкусно — и точка» стал сладкоежка Ам Ням

В детских наборах «Кидз Комбо» во «Вкусно — и точка» появились новые игрушки. Героем коллекции стал зеленый монстрик Ам Ням — персонаж игры-головоломки Cut The Rope от российских разработчиков и анимационного сериала «Приключения Ам Няма».

В коллекцию вошли пять фигурок с забавной особенностью: у каждой из них есть свой уникальный снимаемый головной убор. В наборах можно отыскать Ам Няма с цилиндром, бейсболкой, в тыквенной или соломенной шляпе, или в зимней шапке.

В дополнение к новой коллекции представлена оригинальная игра Cut the Rope с эксклюзивными декорациями от «Вкусно — и точка». Дети могут погрузиться в сладкий мир Ам Няма и помочь герою заполучить любимые леденцы. QR-код для перехода на страницу онлайн-игры расположен на упаковке каждого «Кидз Комбо».