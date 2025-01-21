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18+
21.01.2025 в 09:20

Российские компании внедряют отечественные ИИ-решения активнее ChatGPT

Половина организаций интегрировали ИИ хотя бы в одну функцию в бизнес-процессах

В 2024 году 54% российских компаний из топ-300 внедрили искусственный интеллект (ИИ) хотя бы в одну функцию в бизнес-процессах. Однако полноценное использование ИИ-решения не подтвердили ни в одной организации. Таковы данные ежегодного исследования консалтинговой компании «Яков и партнеры» о перспективах развития ИИ в странах БРИКС, его результаты публикует «Коммерсантъ».

Согласно подсчетам аналитиков, использование решений на основе генеративного ИИ может принести странам БРИКС+ до 600 млрд долларов к 2030 году.

В прошлом году отечественные ИИ-разработки впервые обогнали решения от американской OpenAI (разработчик ChatGPT) по числу внедрений в российских компаниях. Конкуренцию российским моделям могут составить адаптированные иностранные решения, говорится в исследовании.

Авторы отчета также указывают, что рынок сталкивается с проблемами, включая дефицит видеокарт для обучения ИИ и нехватку квалифицированных кадров. Для восполнения этого дефицита, по прогнозам исследователей, российской экономике потребуется выпускать 15,5 тыс. специалистов в области ИИ ежегодно до 2030 года.

В 2024 году стоимость разработки ИИ в России выросла на 20−30% из-за увеличения затрат на персонал, лицензии и инфраструктуру. При этом IT-компании сократили количество вакансий на 15−18%, но спрос на специалистов по ИИ увеличился на 43% по сравнению с 2023 годом.

Эксперты, опрошенные «Ъ», отмечают, что ключевой возможностью для российских компаний является создание «нишевых» ИИ-решений под конкретные бизнес-задачи. Однако дефицит видеокарт на российском рынке усилится, особенно с учетом планов США об ограничении экспорта соответствующих чипов-полупроводников.

В начале января администрация президента США анонсировала ограничение экспорта чипов для ИИ в большинство стран от таких компаний, как Nvidia Corp.

Россия ChatGPT бизнес-процессы
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