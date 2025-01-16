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16.01.2025 в 12:10

«Ланит», МТС и «Вымпелком» сократили число IT-вакансий

Общее количество вакансий в сфере информационных технологий на рынке уменьшилось на 5%

В 2024 году группа компаний «Ланит», МТС и «Вымпелком» сократили количество IT-вакансий на 15−18% в годовом выражении. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Хабр.Карьера».

Общее число вакансий в сфере информационных технологий на рынке снизилось на 5%. Особенно сильно сократилось число предложений для разработчиков. При этом количество вакансий для специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) выросло на 43%.

По информации HeadHunter, общее число IT-вакансий в России увеличилось в прошлом году на 12%, до 708 тыс., а медианная зарплата — на 13%, до 87 тыс. руб.

Больше всего количество IT-вакансий выросло в государственных организациях (на 45%), а значительнее всего сократилось — в сфере транспорта и логистики (на 9%).

Ранее сообщалось, что информационные технологии возглавили список сфер с самым большим числом вакансий с дистанционным форматом работы.

Вымпелком МТС вакансии Ланит IT
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