General Motors выплатит $220 млн за передачу данных о водителях страховым компаниям

General Motors (GM) выплатит $220 млн в рамках соглашения с властями 36 штатов США. Компанию обвиняли в сборе и продаже информации о местоположении водителей и их поведении за рулем без надлежащего согласия пользователей. Об этом сообщает TechCrunch.

Теперь GM должна заранее и в явной форме предупреждать водителей о сборе и передаче данных об их поездках и местоположении и получать на это их согласие. Кроме того, автопроизводителю предстоит привлечь независимую организацию для проверки соблюдения требований программы защиты конфиденциальности.

Разбирательство связано с программой Smart Driver, встроенной в приложения для подключенных автомобилей GM. Она отслеживала стиль вождения, в том числе скорость, торможение и использование ремней безопасности, а также формировала оценки поведения водителей.

Собранная информация передавалась брокерам данных LexisNexis и Verisk, которые затем предоставляли ее страховым компаниям. Эти сведения могли влиять на стоимость страховых полисов автомобилистов.

GM прекратила работу Smart Driver в 2024 году, однако это не остановило разбирательства. В январе Федеральная торговая комиссия США (FTC) также вынесла постановление, ограничивающее передачу компанией определенных данных потребителей. Оно предусматривает дополнительные требования к прозрачности сбора информации и получению согласия пользователей.

Автопроизводитель также подчеркнул, что усилил меры по защите конфиденциальности и больше не продает информацию об автомобилях, которую можно связать с конкретным человеком, его местоположением или стилем вождения. При этом компания сохраняет возможность передавать отдельным партнерам обезличенные данные, не связанные с конкретными пользователями.

Ранее сообщалось, что GM заменит тысячу сотрудников 50 роботами.