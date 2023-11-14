General Media Group повышает охваты аудитории и устанавливает 22-й медиафасад

Компания GMG устанавливает новый 3D медиафасад в Омске, который расположен на лицевой стороне торгового центра «Метромолл» на улице 50 лет Октября. Оригинальная форма рекламной конструкции позволяет транслировать ролики с 3D-эффектом. Об этом Sostav рассказали в компании.

Расположенный рядом единственный аэропорт города обеспечивает стабильно высокий пассажиропоток. Кроме этого, этот медиафасад — первая конструкция большого формата, которая встречает гостей и жителей города на пути из аэропорта.

За счет высокого разрешения, яркости и контрастности экрана рекламное сообщение хорошо видно в любое время суток.

За шесть лет компания General Media Group украсила город пятью новыми медиафасадами. Все конструкции компании находятся на основных улицах Омска, обеспечивая большой охват и хорошее покрытие.

Омск — один из значимых транзитных центров страны. Город находится на пятом месте по объему ВРП в Сибирском федеральном округе. По данным АКАР, объем рекламного рынка города в первом полугодии 2023 года составил 445 млн рублей, продемонстрировав рост в 26%. Все это говорит о высоком рекламном потенциале.

Михаил Крючков, основатель General Media Group: Сегмент цифровых носителей неуклонно растет и, по данным АКАР за первое полугодие 2023 года, его объем составил 18,3 млрд рублей. Сеть General Media Group также расширяется, и сегодня мы готовы предложить нашим клиентам профессиональную экспертизу и комплексные решения для проектов любой сложности. Мы уверены, что новый медиафасад станет частью городской среды, что позволит локальным и федеральным клиентам эффективно использовать данный канал коммуникации для развития бизнеса. На 2024 год мы планируем удивить наших клиентов шестью новыми локациями в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

General Media Group — российский оператор DOOH-рекламы. Всего за 6 лет компания создала охватную сеть медиафасадов, расположенных на основных улицах Москвы, Омска, Челябинска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Краснодара. Среди её клиентов крупные отечественные и зарубежные бренды: Ozon, Яндекс, Ростелеком, Tele2, Альфа банк, Тинькофф, Донстрой, СБЕР, МТС, ТНТ, Газпром, Алроса и многие другие. Компания стремительно развивается, постоянно расширяя список своих клиентов.