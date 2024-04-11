Караоке-конкурс «GMG-пой» возвращается

Мероприятие от General Media Group состоится 24 апреля 2024 года по адресу: Москва, Лубянский проспект, д.15, стр.2. Неповторимая дружелюбная атмосфера вечера объединит ведущих игроков рекламной индустрии, готовых продемонстрировать свой талант, рассказали Sostav представители агентства.

Первый конкурс прошёл в июне прошлого года и был приурочен к пятилетнему юбилею компании. В борьбе за лучший голос рекламного рынка приняли участие более 150 человек. Вдохновившись успехом, компания GMG решила собрать друзей и устроить конкурс «GMG — пой 2.0». В этом году партнёрами конкурса стали ведущие игроки рекламной индустрии: Sunlight Outdoor, «Мособлреклама», информационным партнёром выступил Outdoor Media.

Участники конкурса будут бороться за номинации «Лучший женский голос» и «Лучший мужской голос». «Ценные подарки, зажигательные танцы и наш бессменный ведущий — Павел Гаврилидис — не оставят ни единого шанса для плохого настроения», — поделилась команда GMG.

Давид Саркисян, генеральный директор General Media Group: Вдохновившись успехом нашего летнего конкурса, мы решили продолжить раскрывать таланты среди наших друзей и коллег. Ведь для настоящего профессионала важно реализовываться не только в работе, но и в творчестве. В этот раз вас ждёт ещё больше драйва, музыки и подарков. Будем рады видеть вас среди наших гостей и партнёров.

За подробностями следите на сайте мероприятия. По вопросам сотрудничества и партнёрства: [email protected]