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12.11.2023 в 12:51

«Газпромбанк» может попасть под санкции

Европарламент требует ввести ограничения против банка, его «дочек» и руководства

Европарламент призвал ввести санкции против «Газпромбанка», его «дочек», а также членов советов директоров и руководства. Эту инициативу включили в резолюцию об эффективности антироссийских санкций Евросоюза, принятую 9 ноября, пишет Frank Media.

В документе отмечается, что депутаты Европарламента недовольны подходами Брюсселя к выработке и применению санкций против России. Они выразили беспокойство в связи с тем, что существует множество лазеек для обхода ограничений, а также раскритиковали меры, направленные на российскую энергоресурсную отрасль.

Евродепутаты также предложили ввести санкции против всех крупнейших российских нефтяных компаний, а также потребовали полного закрытия рынка ЕС для российского ископаемого топлива, полного запрета на импорт российского СПГ и сжиженного газа и введения полного запрета на продажу и огранку алмазов российского происхождения. Замороженные российские активы, по мнению политиков, должны быть использованы для финансирования восстановления Украины.

Польша и страны Балтии еще в апреле призвали ЕС отключить банк от SWIFT. Однако против него до сих пор не вводились жесткие санкции ЕС и США, благодаря чему банк все еще может проводить расчеты за рубежом.

Газпромбанк
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