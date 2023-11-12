«Газпромбанк» может попасть под санкции

Европарламент призвал ввести санкции против «Газпромбанка», его «дочек», а также членов советов директоров и руководства. Эту инициативу включили в резолюцию об эффективности антироссийских санкций Евросоюза, принятую 9 ноября, пишет Frank Media.

В документе отмечается, что депутаты Европарламента недовольны подходами Брюсселя к выработке и применению санкций против России. Они выразили беспокойство в связи с тем, что существует множество лазеек для обхода ограничений, а также раскритиковали меры, направленные на российскую энергоресурсную отрасль.

Евродепутаты также предложили ввести санкции против всех крупнейших российских нефтяных компаний, а также потребовали полного закрытия рынка ЕС для российского ископаемого топлива, полного запрета на импорт российского СПГ и сжиженного газа и введения полного запрета на продажу и огранку алмазов российского происхождения. Замороженные российские активы, по мнению политиков, должны быть использованы для финансирования восстановления Украины.

Польша и страны Балтии еще в апреле призвали ЕС отключить банк от SWIFT. Однако против него до сих пор не вводились жесткие санкции ЕС и США, благодаря чему банк все еще может проводить расчеты за рубежом.