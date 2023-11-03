США ввели санкции против «Почта банка», АФК «Система» и главы экс-Danone в России

Соединённые Штаты Америки (США) ввели санкции против десятков физических и сотен юридических лиц из России, говорится в сообщении Минфина страны. Под ограничения в том числе попали банки, среди которых — «Почта банк», «Всероссийский банк развития регионов» (ВБРР), «Русский стандарт», «Хоум кредит банк», «Абсолют банк». Всего в антироссийском санкционном списке более 30 физических и 200 юридических лиц.

Ограничения также затронули АФК «Система» и ряд её портфельных структур. Отмечается, что блокирующие санкции распространяются на все компании, в которых прямая или косвенная доля АФК более 50%, даже если они не включены в SDN-лист.

В числе активов, где доля АФК превышает 50% — агрохолдинг «Степь», гостиничная сеть Cosmos Hotel Group, сеть клиник «Медси», фармкомпания «Биннофарм Групп», лесопромышленный холдинг Segezha Group. Также у АФК «Система» есть доли в МТС (49,94%), онлайн-ритейлере Ozon (31,8%) и девелоперской группе «Эталон»(29,8%).

С мая 2023 года АФК «Система» также находится под санкциями Великобритании.

Среди физических лиц, попавших под санкции США, — замминистры промышленности и торговли Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных, замминистра цифрового развития Олег Качанов, замминистра энергетики Анастасия Бондаренко. В список также попал Якуб Закриев, который возглавил «Данон Россия» после его передачи под управление Росимущества, а затем стал гендиректором «Данон Трейд». Обе компании были переименованы в «Эйч энд Эн» и «Эйч энд Эн Трейд».

После обновления санкционного списка США в «Русском стандарте» предупредили, что в ближайшее время могут быть приостановлены операции по картам UnionРay за рубежом. Банк рекомендовал клиентам за границей снять наличные с карт. При этом в России они продолжат работать.



Представитель «Абсолют банка» заявил РБК, что включение в санкционный список «не повлияет на работу финансовой организации». В «Почта банке» также указали, что ограничения не окажут влияния на его деятельность и не отразятся на клиентах.