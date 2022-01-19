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19.01.2022 в 15:06

«Газпром нефть» потратит до 91,7 млн рублей на маркетинговые исследования

Заявки принимаются до 26 января

ПАО «Газпром нефть» объявило открытый одноэтапный конкурентный отбор поставщика услуг по проведению программы маркетинговых исследований лояльности и удовлетворенности розничных потребителей брендов в России и странах СНГ, следует из документации, размещённой на электронной торговой платформе «Газпром нефти». Начальная максимальная цена договора составила 91,7 млн руб. с НДС. Заявку можно подать до 26 января. С победителем заключат договор сроком до 31 декабря 2024 года.

Подрядчик должен будет проводить маркетинговые исследования брендов компании: сети автомобильных заправочных станций (АЗС) «Газпромнефть», партнёрских АЗС «ОПТИ», топлива «G-Drive», «Опти 92», «Опти 95», «Дизель Опти», «G-Drive Diesel», а также программы лояльности «Нам по пути», кафе «Drive Café» и розничных потребителей сетей АЗС.

Согласно техническому заданию, проводимое трекинговое исследование будет состоять из двух частей: телефонного (CATI) и онлайн опросов. По его итогам подрядчик должен будет представить не только результаты всех проводимых исследований, но и комплексный аналитический анализ полученных данных.

Среди требований к участникам:

  • наличие опыта реализации проектов методом CATI или онлайн-опроса, аналогичных предмету отбора (В2С-трекинги показателей здоровья брендов и клиентского опыта) в России и странах СНГ (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан);
  • наличие не менее трёх (в странах СНГ) и пяти (по России) успешно реализованных проектов за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2021 года.

Ранее «Газпромбанк» объявил открытый квалификационный отбор поставщиков для оказания услуг перформанс-маркетинга. Отбор проводится сроком на два года с момента его размещения на электронной платформе. Первое вскрытие заявок будет проводиться 1 февраля 2022 года, второе — 1 февраля 2023 года.

Газпром нефть медиатендер отбор
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