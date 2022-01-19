«Газпром нефть» потратит до 91,7 млн рублей на маркетинговые исследования

ПАО «Газпром нефть» объявило открытый одноэтапный конкурентный отбор поставщика услуг по проведению программы маркетинговых исследований лояльности и удовлетворенности розничных потребителей брендов в России и странах СНГ, следует из документации, размещённой на электронной торговой платформе «Газпром нефти». Начальная максимальная цена договора составила 91,7 млн руб. с НДС. Заявку можно подать до 26 января. С победителем заключат договор сроком до 31 декабря 2024 года.

Подрядчик должен будет проводить маркетинговые исследования брендов компании: сети автомобильных заправочных станций (АЗС) «Газпромнефть», партнёрских АЗС «ОПТИ», топлива «G-Drive», «Опти 92», «Опти 95», «Дизель Опти», «G-Drive Diesel», а также программы лояльности «Нам по пути», кафе «Drive Café» и розничных потребителей сетей АЗС.

Согласно техническому заданию, проводимое трекинговое исследование будет состоять из двух частей: телефонного (CATI) и онлайн опросов. По его итогам подрядчик должен будет представить не только результаты всех проводимых исследований, но и комплексный аналитический анализ полученных данных.

Среди требований к участникам:

наличие опыта реализации проектов методом CATI или онлайн-опроса, аналогичных предмету отбора (В2С-трекинги показателей здоровья брендов и клиентского опыта) в России и странах СНГ (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан);

наличие не менее трёх (в странах СНГ) и пяти (по России) успешно реализованных проектов за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2021 года.

Ранее «Газпромбанк» объявил открытый квалификационный отбор поставщиков для оказания услуг перформанс-маркетинга. Отбор проводится сроком на два года с момента его размещения на электронной платформе. Первое вскрытие заявок будет проводиться 1 февраля 2022 года, второе — 1 февраля 2023 года.