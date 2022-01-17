Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+13
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.01.2022 в 19:45

«Газпромбанк» выберет перформанс-агентства

Отбор проводится сроком на два года с момента его размещения на электронной торговой площадке

«Газпромбанк» объявил открытый квалификационный отбор поставщиков для оказания услуг перформанс-маркетинга, сообщается в документации на сайте закупочной площадки «Газпрома».

Отбор проводится сроком на два года с момента его размещения на электронной платформе. Первое вскрытие заявок будет проводиться 1 февраля 2022 года, второе — 1 февраля 2023 года.

Среди требований к агентствам:

  • не иметь негативного опыта сотрудничества с банком;
  • не быть в процессе ликвидации или признания компании банкротом;
  • подтвердить опыт оказания услуг перформанс-маркетинга, размещения контекстной и таргетированной рекламы в течение последних трёх лет на общую сумму не менее 1 млрд руб.

В конце декабря «Газпромбанк» объявил открытый квалификационный отбор поставщиков для оказания услуг по размещению наружной рекламы. По его итогам компания сформирует перечень агентств для потенциального сотрудничества. Первое и второе вскрытия заявок будут проводиться 29 и 31 октября 2022 года соответственно.

Газпромбанк Медиатендеры
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Тендеры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.