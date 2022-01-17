«Газпромбанк» выберет перформанс-агентства

«Газпромбанк» объявил открытый квалификационный отбор поставщиков для оказания услуг перформанс-маркетинга, сообщается в документации на сайте закупочной площадки «Газпрома».

Отбор проводится сроком на два года с момента его размещения на электронной платформе. Первое вскрытие заявок будет проводиться 1 февраля 2022 года, второе — 1 февраля 2023 года.

Среди требований к агентствам:

не иметь негативного опыта сотрудничества с банком;

не быть в процессе ликвидации или признания компании банкротом;

подтвердить опыт оказания услуг перформанс-маркетинга, размещения контекстной и таргетированной рекламы в течение последних трёх лет на общую сумму не менее 1 млрд руб.

В конце декабря «Газпромбанк» объявил открытый квалификационный отбор поставщиков для оказания услуг по размещению наружной рекламы. По его итогам компания сформирует перечень агентств для потенциального сотрудничества. Первое и второе вскрытия заявок будут проводиться 29 и 31 октября 2022 года соответственно.